Андижан, Узбекистан, , 11:44 — REGNUM Четыре человека скончались в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автодороге Андижан — Асака в Андижанской области Узбекистана, сообщили 14 февраля в пресс-службе следственного департамента при МВД республики.

По данным правоохранительных органов, авария произошла 13 февраля в 21:00 (18:00 мск). Водитель автомобиля Nexia-3 столкнулся с грузовиком «Зил-130», который стоял без движения на краю проезжей части.

Водитель легкового автомобиля и пассажир, сидевший на переднем сидении, скончались на месте происшествия. Двое пассажиров, сидевших на заднем сидении, были госпитализированы, но умерли от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Навоийской области Узбекистана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе годовалый ребенок.

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