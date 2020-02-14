Пенза, , 11:44 — REGNUM Многодетная 27-летняя жительница Городищенского района признана виновной по ст. 125 УК РФ («Заведомое оставление в опасном для жизни или здоровья состоянии малолетнего»). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год, со штрафом в размере 5 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Пензенской области.

Установлено, что в ноябре 2019 года мать троих малолетних детей покормила 8-месячного младенца, уложив спать, она оставила грудного ребёнка на попечение 8-летнего сына. Сама же вместе со средним ребенком отправилась из района в гости в Городище. Никого из взрослых в доме не оставалось. У младенца началась рвота, дыхательные пути закупорились, что привело к гибели малыша. О смерти ребенка сообщила соседка, которая узнала о произошедшем со слов старшего сына женщины.

В судебном заседании мать признала свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в снегу у подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы был найден младенец. Ребёнок был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).