Манский р-н, , 11:36 — REGNUM Житель Красноярского края подозревается в убийстве брата. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего жителя посёлка Колбинский Манского района. По предварительной версии следствия, в начале февраля сельчанин у себя дома распивал спиртное со своим 38-летним братом. Произошла ссора. Старший брат лопатой нанёс младшему множественные удары по голове. Мужчина скончался на месте происшествия.

Погибшего через несколько дней обнаружила зашедшая в дом соседка. Она сообщила о случившемся правоохранителям.

Подозреваемый признал свою вину. Он заключён под стражу. У специалистов есть основания полагать, что психическое состояние мужчины указывает на признаки его невменяемости. Назначена экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, уроженца Вологодской области обвиняют в убийствах в Югре и на Ямале.