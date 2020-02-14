Москва, , 11:36 — REGNUM В Москве мошенник подменил SIM-карту и продал биткойн через мессенджер Telegram. Об этом 14 февраля сообщает РЕН ТВ.

Указано, что обращение в полицию поступило от сына владельца SIM-карты. После того, как неизвестный подменил карту, он зашёл в мессенджер и продал 1,09 биткойна с помощью бота. Сумма сделки в рублях составляет около 700 тысяч.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве, куда обратился корреспондент ИА REGNUM, данными об инциденте пока не располагают.