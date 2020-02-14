* ИГ — запрещённая в России организация

Красногорск, , 11:27 — REGNUM На территории Московской области задержан мужчина, собиравший денежные средства на нужды боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 февраля сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Известно, что злоумышленнику удалось собрать более 25 млн рублей. В его задачи входили финансовые услуги — помимо сбора средств, также их переправка адресатам.

Возбуждено уголовное дело.