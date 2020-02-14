Тольятти, Самарская область, , 11:32 — REGNUM Бывшего судью в Самарской области подозревают в получении взятки. Об этом 13 февраля сообщает пресс служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце 2018 года знакомый подозреваемого судьи Автозаводского районного суда Тольятти попросил его вынести объективное решение по уголовному делу, в котором гражданина обвиняли в вымогательстве.

Следователи считают, что решив воспользоваться ситуацией, подозреваемый, рассматривая данное дело, изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство, освободив от уголовной ответственности подсудимого и назначил ему судебный штраф. О чем рассказал своему знакомому и попросил передать ему один миллион рублей в качестве благодарности.

Знакомый судьи и экс-подсудимый сообщили об этом стражам порядка. Весной прошлого знакомый судьи, под контролем оперативных сотрудников, отдал подозреваемому часть вознаграждения в сумме 550 тысяч рублей, которая состояла из денег в размере 305 тысяч рублей и муляжа денежных средств, общим номиналом в 245 тысяч рублей.

Стражи порядка пресекли незаконную детальность после получения денег подозреваемым.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Осенью прошлого года квалификационная коллегия судей Самарской области прекратила полномочий судьи согласно пп. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ «О статусе судей в РФ».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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