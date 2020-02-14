Набережные Челны, Татария, , 11:23 — REGNUM В отношении 33-летней женщины и ее 25-летнего сожителя в Татарии возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, так называемые «родители» без видимой причины регулярно избивали четверых детей, трое из которых были детьми женщины от первого брака, четвёртый ребёнок — общий и самый младший, родился в 2019 году. В настоящее время трое старших детей переданы родному отцу, младший ребёнок из семьи изъят.

О происходящем в правоохранительные органы сообщили соседи подозреваемых.

Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае ранее был вынесен приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который признан виновным в истязании пасынка 2012 года рождения с применением пытки.

По данным следствии, на протяжении четырех лет (2016−2019 годы) отчим систематически избивал ребенка и ставил его на длительное время в угол на колени на сухие макароны. Ломаясь, они причиняли мальчику боль. При этом во время наказания пасынок лишался возможности сходить в туалет.

Суд приговорил пермяка к четырем годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.