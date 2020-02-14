Москва, , 11:16 — REGNUM Российская актриса Зоя Бербер стала жертвой телефонных мошенников. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B8hV5o9HrJX/

«Внимание! Я стала жертвой мошенничества. Несколько часов назад меня обокрали мошенники на огромную сумму денег», — рассказала в своем видеообращении актриса.

По ее словам, ей якобы позвонили из Сбербанка и сказали, что с ее счета был сделан перевод, который заблокировали, «но нужно проверить мобильное устройство на вирусы».

Актриса отметила, что в связи с» огромной занятостью, съемками и бессонной головой», ее поймали в самый «удачный» для мошенников момент. Она скачала приложение для телефона QuickSupport, которое и управляло телефоном. Актриса намерена обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке заявили, что с начала 2019 года в организацию поступило около 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Злоумышленники звонили клиентам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. С 2017 года количество жалоб, принимаемых Сбербанком по данному виду мошенничества, выросло в 15 раз.

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