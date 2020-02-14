Баунтовский район, Бурятия, , 11:11 — REGNUM В посёлке Багдарин Баунтовского района Бурятии грунтовые воды топят подполья местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, выход грунтовых вод фиксируется с декабря 2019 года.

В девяти домах вода в подпольях поднялась до 80 см, считанные десятки см остаются до выхода воды в дом.

«Также наледными водами подтоплены придомовые территории, в нескольких домах высота наледи доходит до 60 смантиметров, в трех домах наледными водами подтоплен фундамент. Наблюдается выход воды из отдушин и из — под фундамента», — добавили в агентстве.

В связи с происшествием в республике создана межведомственная комиссия, члены которой работают в посёлке. Для установления причин выхода грунтовых вод будут проведены гидрогеологические работы.

Напомним, ранее режим ЧС муниципального масштаба был введён в тувинском городе Чадан. Как сообщало ИА REGNUM, там из-за перемерзания реки в конце января произошёл подъём уровня грунтовых вод, в результате чего были подтоплены 24 дома.

Читайте также: В МЧС сообщили о стабилизации обстановки в подтопленном тувинском городе