Тамбов, , 11:10 — REGNUM Доследственную проверку обстоятельств автоаварии в Сампурском районе Тамбовской области, в которой погибли пять человек, начали следственные органы СУ СКР по Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 14 февраля.

Как предварительно установлено, 14 февраля около пяти утра на 499-м километре федеральной трассы Р-22 вблизи села Павловка Сампурского района Тамбовской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса «ГАЗель» и грузового автомобиля «Фотон». По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения. В результате пять человек — водитель и пассажиры «ГАЗели» — погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован.

«По данному факту, с целью установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.

На месте ДТП работают следователи. Устанавливается собственник микроавтобуса.

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