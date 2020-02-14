Москва, , 11:27 — REGNUM Член подпольной ячейки, которая вела сбор и переправку денег исламистской террористической группировке, задержан в Московской области. Об этом сообщает 14 февраля Центр общественных связей ФСБ России.

Житель Подмосковья 1986 года рождения, как полагают правоохранители, организовал сбор денег для террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Для боевиков было собрано более 25 млн рублей.

По месту жительства задержанного провели обыск, изъяли средства коммуникации, платежные инструменты, иные предметы и документы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане в суд направили дело в отношении местного уроженца, которого обвиняют в финансировании терроризма.

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