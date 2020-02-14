Москва, , 11:02 — REGNUM Информация о продаже на теневых форумах баз данных 100 тыс. и 20 тыс. клиентов Сбербанка проверяется специалистами кредитной организации. Об этом сообщает 14 февраля RNS со ссылкой на пресс-службу банка.

В Сбербанке отметили, что сообщения с предложением продажи различных баз данных появляются в интернете каждый день. Банк проверяет любую информацию такого рода.

Недавняя публикация об утечке касается данных, которые уже предлагались к продаже на теневом рынке. Эти данные относятся к 2015 и 2016 годам. Сбербанк к утечке данных не имеет отношения.

О продаже персональных данных клиентов Сбербанка написали 13 февраля «Известия». Утверждалось, что в сети доступна информация о 100 тыс. и 20 тыс. клиентов банка.

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