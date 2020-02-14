Листвянка, , 10:54 — REGNUM Многочисленные гостиницы и турбазы, которые в последние годы стали расти как грибы после дождя на берегах Байкала в посёлке Листвянка (Иркутская область), наконец-то попали в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщает сегодня, 14 февраля, региональное СУ СК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»), подозревают главу муниципалитета. Он задержан, в администрации Листвянского муниципального образования проведены обыски.

В официальном сообщении СКР сказано, что следствием установлен факт незаконной выдачи главой в 2017 году разрешения на строительство дома площадью более 1400 кв. м в посёлке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Но вместо дома на земельном участке была возведена трёхэтажная гостиница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Листвянку называют «воротами Байкала». Многочисленные турбазы и гостиницы там стали появляться после введения антироссийских санкций и удешевления российской валюты. В основном землю под незаконные постройки приобретают граждане Китая.

Но сколько бы общественниками ни писалось открытых обращений и писем в различные инстанции о том, что покупаемые китайцами на подставных лиц строения только на бумаге домами числятся, что по факту это коммерческие объекты, нигде официально незарегистрированные, на которых сами же китайцы и зарабатывают, привозя на отдых своих соотечественников, — ничего не менялось.

Исключением стала проверка 50 «гостиниц» в Ольхонском районе, о которой прокуратура РФ известила в конце 2017 года. Ущерб природе центральной экологической зоны Байкальской природной территории оценили тогда в 13 миллионов рублей.

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