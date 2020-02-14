Якутск, , 10:59 — REGNUM Власти Якутска не стали рисковать и продлили карантин по гриппу и ОРВИ в школах до 23 февраля.

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На заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии 14 февраля было принято решение о продлении карантина в школах с 1 по 12 классы, в кружках и секциях по 23 февраля 2020 года, пишет News.Ykt.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске на карантин с 6 по 16 февраля закрыли все школы.