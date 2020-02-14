Железногорск, Красноярский край, , 10:36 — REGNUM Запрещён в служении клирик Красноярской епархии протоиерей Анатолий Кизюн. Об этом ИА REGNUM 14 февраля сообщили в пресс-службе Красноярской епархии.

Указом митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона Кизюн освобождён от должности настоятеля собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил бесплотных города Железногорска. Причина — административное правонарушение. Какое именно, пресс-служба не уточняет.

Кроме того, Анатолий Кизюн «запрещён в священнослужении без права преподания благословения и ношения наперсного креста».

Запрет будет действовать до выяснения обстоятельств дела и окончания работы епархиального суда.

Подробности произошедшего сообщил канал «Борус», ссылаясь на источник в епархии: Кизюн якобы попал в ИВС за управление автомобилем, будучи лишённым прав за пьяное вождение.

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