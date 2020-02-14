Иокогама, Япония, , 10:41 — REGNUM Группа людей старше 80 лет без симптомов заражения коронавирусом эвакуирована с карантинного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает 14 февраля агентство Kyodo.

Первую группу эвакуированных поместят в специально подготовленное общежитие одного из вузов. Данных о числе эвакуированных нет, однако ранее сообщалось, что покинуть круизный лайнер должны около десяти человек.

Всего на судне насчитывается более 200 человек старше 80 лет, при этом около 80% пассажиров старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess был изолирован в японском порту Иокогама. На борту судна около 3,6 тыс. человек, включая 24 российских граждан. Заразились коронавирусом нового типа 219 из находящихся на борту.

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