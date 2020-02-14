Уфа, , 10:32 — REGNUM Два человека пострадали во время дорожного происшествия с участием маршрутного транспорта в Уфе. Об этом 14 февраля сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло вечером 13 февраля на проспекте Октября.

По предварительной информации, автобус «Fiat Ducato», курсирующий по маршруту № 244 Сипайловский-Северный автовокзал, за рулем которого находился 59-летний местный житель, столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107.

В результате дорожного происшествия двум пассажиркам автобуса 65-ти и 18-ти лет понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что всего в салоне автобуса находились десять пассажиров.

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