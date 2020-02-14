Москва, , 10:23 — REGNUM Житель Москвы задержан после инцидента в коммунальной квартире на северо-востоке города. Об этом 14 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

В полицию в ночь на 13 февраля поступила информация из медучреждения о пострадавшем 1974 года рождения, которого госпитализировали с колото-резаным ранением.

«На следующий день на Новосибирской улице был задержан мужчина 1991 года рождения», — рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения — подписка о невыезде.