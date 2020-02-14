Магадан, Магаданская область, , 10:36 — REGNUM В посёлке Синегорье Магаданской области с населением более 2 тысяч человек с начала года не убирается мусор. Бытовыми отходами завалены практически все территории жилых домов.

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«Проблема в том, что с 1 января появился региональный оператор, который взял на себя обязанности по вывозу мусора, «Оротукан-сервис». Но он не имеет возможности своими силами вести уборку, а главное — не может найти подрядчика в посёлке, который бы согласился убирать мусор по тарифам, предложенным департаментом цен и тарифов», — пишет «Весьма».

В «Оротукан-сервис» сказали, что до 14 февраля убирать мусор должны были местные УК по прежней стоимости. Но они этого не делали.

Предельный тариф для регоператора «Оротукан-Сервис» установлен в 485,83 рублей за 1 куб ТКО. Действителен он до июля 2020 года, потом его увеличат на 19 рублей.

Другая версия происходящих событий — у управляющих компаний.

«Собственники домов в конце декабря 2019 года заключили договоры на вывоз мусора с «Оротукан-сервис». С этих пор управляющая компания не является исполнителем услуг по обращению с ТКО, не может взимать плату за это и устанавливать тарифы. То есть, если мы начинаем мусор убирать, то нас тут же оштрафуют», — считает руководитель УК «Синегорье» Светлана Курилович.

В заложниках ситуации, как обычно, оказались жители. Кучи мусора растут, скоро весна, голодные медведи проснутся и на зловонный запах потянутся к людям.

Сельчане в мусорном коллапсе обвиняют местные власти, которые не смогли оперативно подготовиться к приходу регоператора.

Как сообщало ИА REGNUM, Югорск в ХМАО в 2020 году стал пилотной территорией по раздельному сбору твёрдых бытовых отходов.