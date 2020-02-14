Южно-Сахалинск, , 10:19 — REGNUM Мальчик 10 лет на Сахалине пошёл кататься на лыжах в селе Бошняково Углегорского района, но упал в овраг и не смог самостоятельно выбраться. Ребёнок просидел в овраге сутки.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, ребёнок найден, он жив, но находится под наблюдением врачей в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Хабаровского края бросил в «Шереметьево» двух сыновей 5 и 7 лет. Сейчас дети вне опасности, они переданы своей матери. В отношении их отца возбуждены уголовные дела.