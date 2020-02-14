Горно-Алтайск, , 10:14 — REGNUM Спикер парламента Республики Алтай Владимир Тюлентин назвал преждевременными выводы сотрудников Роспотребнадзора о причинах массового отравления учащихся школы-интерната. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Эл Курултая, политик сам побывал в учреждении.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что дети заболели после употребления несогласованных со специалистами блюд в ходе празднования национального праздника Чага-байрам.

По мнению Тюлентина, не следует торопиться с такого рода высказываниями. Он добавил, что в случившемся разберётся межведомственная комиссия под руководством первого зампреда правительства республики Алексея Тюхтенева. Свою проверку также организовали прокуратура и следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 11 февраля были госпитализированы 27 воспитанников интерната с головной болью и повышенной температурой. У большинства был диагностирован острый гастроэнтерит, у четырёх выявлен аденовирус. Специалисты Роспотребнадзора после произошедшего нашли в школе многочисленные нарушения санитарных требований.

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