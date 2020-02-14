Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 25 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Доломитное, Александровка, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в СЦКК заявили об обстреле окраины Донецка, в результате которого пострадали несколько домов, шахта и линия электропередачи.

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