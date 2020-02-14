Соледар, ДНР, 14 февраля 2020, 10:02 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования шесть раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 25 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
В результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в СЦКК заявили об обстреле окраины Донецка, в результате которого пострадали несколько домов, шахта и линия электропередачи.
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