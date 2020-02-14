Волгоград, , 10:00 — REGNUM Тела двух погибших обнаружены 13 февраля после пожара в частном доме в городе Краснослободске Волгоградской области. Одноэтажное здание было полностью охвачено огнём, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, на пожаре погибли 60-летний хозяин дома и его 35-летняя знакомая. Спасателям потребовалось около 40 минут, чтобы ликвидировать возгорание, однако частный дом размером шесть на восемь метров выгорел полностью.

В региональном Следственном комитете начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.