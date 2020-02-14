Тюмень, , 09:55 — REGNUM В Тюменской области 14 февраля загорелся автобус, перевозивший детей. Пострадавших нет, автобус выгорел полностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Информация о возгорании транспорта с детьми на 67-м км трассы Ялуторовск — Тобольск в окрестностях поступила 8:56 по местному времени (6:56 мск). Горение ликвидировано дорожными службами до приезда спасателей.

Как только водитель увидел дым от двигателя, сразу же вывел детей из автобуса, сообщает спасательная служба. Причина возгорания выясняется.