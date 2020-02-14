Ульяновск, , 09:54 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска завершились судебные разбирательства по делу об обнаружении трупа возле одного из домов. По обвинению в совершении убийства предстал 46-летний житель Ульяновска, который в момент совершения преступления находился в наркотическом опьянении, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Правоохранители установили, что ночью 10 июля 2019 года фигурант уголовного дела в ходе ссоры нанес своему 45-летнему знакомому более 20 ударов руками и ногами, от которых он скончался.

«Тело потерпевшего он вынес на улицу и оставил возле соседнего дома», — говорят в ведомстве, отмечая, что злоумышленник находился «в состоянии алкогольного наркотического опьянения».

По данным управления, мужчина не работает, ранее неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). Фигуранту уголовного дела назначено десять лет и один месяц лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

По данным региональной прокуратуры, в январе 2020 года на территории Ульяновской области зарегистрированы 1050 преступлений, из них 28% составляют кражи. Число убийств сократилось на 16,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 11,1%. В январе раскрыты все убийства, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрированы 114 преступлений.