Село Сакмара, Оренбургская область, , 09:48 — REGNUM На территории Сакмарского района Оренбургской области утром 14 февраля произошла массовая авария. Столкнулись три транспортных средства, в том числе пассажирский автобус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства ДТП. По оперативным данным, пяти гражданам потребовалась медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, на 691 км автодороги «Казань-Оренбург-Акбулак» столкнулись кроссовер LADA XRAY, автомобиль Ford и автобусMercedes.