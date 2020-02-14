Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM В результате массового ДТП на автодороге Темиртау — Нур-Султан в Карагандинской области Казахстана скончались два человека, сообщили 14 февраля в пресс-службе МВД республики.

По данным полиции, автомобиль «Фотон» оказался зажатым между двумя грузовиками, в результате чего погиб водитель и пассажир «Фотона».

Напомним, 13 февраля на трассе Темиртау — Нур-Султан в 2 км от Темирату из-за плохих погодных условий произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей, в том числе грузовиков.

В этот же день на этой трассе в обратном направлении у поселка Ошаганды произошло ДТП с участием 14 автомобилей.

Вечером 13 февраля в управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что в массовом ДТП возле Темиртау пострадали два человека. Один пациент находится в тяжелом состоянии, второй — отпущен на амбулаторное лечение.