Южно-Сахалинск, , 09:55 — REGNUM Канатная дорога на горе Красная горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине в рамках одноименной ТОР признана Ростехнадзором незаконной и подлежит сносу.

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Представители Ростехнадзора региона сообщили экологическим активистам «Экологической вахты Сахалина» о многочисленных нарушениях, выявленных при проверке построенной канатной дороги, пишет ИА Сахалин. Инфо.

Разрешения на строительство застройщик, ООО «Доппельмайр Раша», получил задним числом, в декабре 2017 года, когда все несущие конструкции уже были построены. Есть и много других нарушений — с экологической экспертизой и прочим. Как пояснили в Ростехнадзоре, такой объект признаётся самовольной постройкой и должен быть снесён. Застройщик обязан разработать проект демонтажа и самостоятельно выполнить все работы.

Как сообщало ИА REGNUM, экологи и общественность Сахалина не первый год протестуют против бездумного расширения горнолыжного курорта «Горный воздух». Сахалинцы объясняют, что большинство новых трасс не используются. Люди полагают, что кому-то просто нужно осваивать деньги. Между тем, масштабное строительство губит уникальную природу Сахалина.