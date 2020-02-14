Ростов-на-Дону, , 09:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар. В ночь на 14 февраля сгорел трёхэтажный дом, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании здания на улице Шаумяна поступило в экстренные службы в 3:43 мск. К месту было направлено несколько пожарных машин. Известно, что здание не эксплуатировалось. В результате ЧП никто не пострадал.

«Площадь пожара составила 80 кв. метров. В 6:12 мск объявлена ликвидация. На месте работали 47 человек и 17 единиц техники», — уточнили в ведомстве.