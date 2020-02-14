Владикавказ, , 09:32 — REGNUM В Северной Осетии возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тела женщины на загородном участке. Об этом 14 февраля сообщается на сайте регионального главного управления СКР.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в селе Кобань Пригородного района на территории дачного участка бывшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева было обнаружено тело женщины, которая находилась в розыске с 4 января.

По словам Чельдиева, женщина погибла случайно, неудачно ударившись головой при падении. Осмотр тела женщины подтвердил наличие у погибшей черепно-мозговой травмы. Сам Чельдиев был задержан.

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