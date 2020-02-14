Первоуральск, Свердловская область, , 09:38 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) погиб один из пострадавших в ходе ЧП на заводе «Русский хром». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области

Мужчину не смогли спасти медики, он скончался от полученных травм.

В связи с произошедшим следователи могут переквалифицировать уголовное дело на часть 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщало ИА REGNUM, после короткого замыкания в одном из цехов завода пострадали три сотрудника завода. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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