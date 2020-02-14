Яунде, , 09:36 — REGNUM Около 8000 человек бежали из Камеруна в Нигерию за последние две недели из-за вспышки сепаратистского насилия. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В заявлении сообщается, что беженцы прошли через саванну и лес, чтобы добраться до Нигерии. Некоторые прибыли с огнестрельными ранениями.

По информации репортеров, во время выборов, состоявшихся в воскресенье, 9 февраля, в западных регионах Камеруна, вспыхнули бои между англоязычными сепаратистами и силами безопасности.

Как отмечают журналисты, за все время сепаратистского конфликта, который начался в октябре 2017 года, более 600 000 человек были перемещены и около 3000 были убиты.

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