Донецк, , 09:28 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по Донецку и близлежащим населённым пунктам, сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Красногоровка в направлении населённого пункта Старомихайловка с применением миномётов, БМП, гранатомётов СПГ, также крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

В результате обстрела зафиксированы повреждения ограждения, кровли и стен трёх домов по улице Маркина в Донецке. Пробита стена, повреждены распределительные щиты вентиляционного ствола шахты имени Челюскинцев, повреждена линия электропередачи в посёлке Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей нет.

Всего украинские силовики выпустили 52 единицы боеприпасов.

Сутками ранее ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 единиц боеприпасов.

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