Тамбов, , 09:22 — REGNUM Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла около пяти утра на 499-м километре федеральной трассы Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов. Столкнулись пассажирская ГАЗель с номерами московского региона и грузовик. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, и врезался в идущий навстречу грузовик.

После аварии ГАЗель загорелась. На месте погибли пять человек, одного человека — водителя грузовика — доставили в больницу.