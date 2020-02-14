Джакарта, , 09:20 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5 и 5,1 произошли в индонезийских провинциях Восточная Ява и Малуку, сообщает информационный портал Detik.

Первое землетрясение произошло в округе Джембер на острове Ява вечером 13 февраля в 22:17 по местному времени на глубине 10 км.

Известно, что второе землетрясение произошло 14 февраля в 01:17 по местному времени. Эпицентр находился в 161 км к северо-западу от Малуку на глубине 125 км.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что эти землетрясения не вызовут цунами. Однако агентство призывает жителей Индонезии быть осторожными и остерегаться возможных подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, экстремальная погода в Индонезии продлится до марта 2020 года, согласно агентству метеорологии, климатологии и геофизики страны.

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