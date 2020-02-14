Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновска осуждён 51-летний житель Казани, которого обвиняли в гибели в аварии двух человек. Ему назначено 2,5 года колонии-поселения, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Авария произошла в ночь с 24 на 25 июля 2019 года при подъезде к Ульяновску. По данным правоохранителей, водитель казанской фирмы при управлении фургоном «в условиях плохой видимости превысил установленную скорость» и, «потеряв контроль над ситуацией», столкнулся с впереди идущим ГАЗ-93.

В результате ранения получили три человека, один из них скончался на месте происшествия, другой — через непродолжительное время в больнице.

В надзорном ведомстве отмечают, что мужчина был изобличён «в преступном легкомыслии, оборвавшем жизни двух человек». Суд признал жителя Казани виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Ему назначено 2,5 года колонии-поселения. Также он на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией транспортных средств.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Ульяновске 16 января 2020 года на автодороге Карсун — Ростислаевка. В аварии с участием маршрутного автобуса ПАЗ травмы получили 13 человек. Напомним, в тот день в регионе из-за резкого ухудшения погодных условий введено временное ограничение движения.

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