Самара, , 09:05 — REGNUM Подпольный игорный клуб закрыли полицейские в Самаре. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба городского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, подпольный игорный клуб располагался в доме на улице Аэродромной, 10Б и функционировал под видом пункта по приему и выдаче пожертвований.

Отмечается, что стражи порядка изъяли два напольных терминала, 14 мониторов и компьютер. Полицейские установили, что арендатором данного помещения является мужчина 1985 года.

В ходе операции была задержана женщина 1986 года рождения, которая являлась администратором клуба и проводила азартные игры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.

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