Москва, , 08:58 — REGNUM Вооружённый ножом мужчина ранил троих человек в квартире на Ленинградском проспекте в Москве. Его удалось задержать, сообщили 14 февраля в пресс-службе столичного главка МВД.

По предварительным данным, конфликт произошёл между родственниками. От рук злоумышленника пострадали его мать, бабушка и дедушка. Об их состоянии не сообщается.

Нападавший состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, уточняет Пятый канал. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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