Хабаровск, , 08:59 — REGNUM Без горячего водоснабжения остались три посёлка в Хабаровском районе. Авария произошла из-за ДТП — в теплотрассу врезался грузовик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Хабаровского района.

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Аварию устраняют специальные службы. К устранению порыва привлечены 30 специалистов, 6 единиц техники. Устранить аварию планируют в течение дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года два посёлка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края остались без тепла и света из-за аварии.