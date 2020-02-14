Москва, , 08:52 — REGNUM В Тамбовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, авария случилась сегодня рано утром, 14 февраля, на границе Знаменского и Сампурского районов.

Читайте также: В Тамбовской области в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

В полиции уточнили, что на 499-м километре федеральной трассы Р-22 грузопассажирская «Газель» с номерами московского региона столкнулась лоб в лоб с грузовиком «Фотон».

"От удара «Газель» загорелась, пять человек, находившиеся в автомобиле, погибли на месте, — сообщили в УМВД. — Водитель грузовика «Фотон» доставлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести».

Возгорание удалось оперативно потушить. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи.

Начало расследование. По предварительной версии, аварию спровоцировал водитель «Газели», который выехал на полосу встречного движения.

Также по теме: В результате ДТП на трассе под Тамбовом погибли четыре человека

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Тамбовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадали шесть человек. Авария произошла на трассе Тамбов — Сампур. Водитель микроавтобуса «Газель» не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб, семеро ранены: в Тамбове автомобиль въехал в пешеходов