Горно-Алтайск, , 08:49 — REGNUM В Горно-Алтайске полицейские спасли заблудившуюся на улицах города косулю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Алтай, таёжный обитатель застрял в заборе в районе автовокзала.

Поздно вечером животное выбежало прямо на полицейский автомобиль. Увидев людей в форме, косуля бросилась бежать, но ушла недалеко, застряв между металлическими прутьями забора.

«Не мешкая ни секунды, стражи порядка помогли испуганному животному выбраться из неожиданного плена, попутно вызвав на место происшествия автопатруль», — отметили в ведомстве.

Полицейские связали «нарушителя» и вывезли за город на патрульной машине. Там косуля была отпущена на волю.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года по улицам посёлка Таксимо в Бурятии разгуливал медведь. Однако его отогнали местные жители сначала от роддома, потом от магазина, а окончательно выгнали в лес возле железной дороги.

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