Чебоксары, , 08:48 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии при проверке обнаружили 50 кг круп, которые хранились без документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии.

В ходе плановой проверки, проведённой в одном из дошкольных образовательных учреждений Красноармейского района, выявили партию риса и гречневой крупы без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Всего обнаружено 50 кг небезопасных круп.

В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.18 КоАП РФ («Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна»).

Отметим, в январе 2020 года специалистами управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области проведено 195 контрольно-надзорных мероприятий, что на 51% больше аналогичного показателя прошлого года. В результате выявлено 52 нарушения, сумма наложенных штрафов составила 898 тыс. рублей, взыскано 477,6 тыс. рублей.