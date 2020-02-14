Уфа, 14 февраля 2020, 08:48 — REGNUM Сайт администрации Уфы взломали злоумышленники. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам чиновников, 13 февраля неизвестные взломали сайт и вставляли в новости прошлого года ссылки на сторонние ресурсы.
Отмечается, что в настоящий момент специалисты по информационной безопасности выясняют причины произошедшего и устраняют последствия взлома.
Сообщается, что система защиты официального сайта городской администрации будет усилена. Пресс-служба уфимской мэрии просит жителей присылать ссылки на некорректные новости в официальные группы администрации в ВКонтакте или в Facebook.