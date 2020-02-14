Якутск, , 08:57 — REGNUM Случаев коронавируса у всех 22 обследованных жителей Якутии, которые прибыли из азиатских стран, не выявлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве республики.

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«Ни одного заболевшего коронавирусом на 14 февраля в Якутии нет. У 22 человек, которые находились под подозрением, результаты — отрицательные», — сказала министр здравоохранения Якутии Елена Борисова.

Глава ведомства добавила, что в ходе прошедших 13 февраля учений по борьбе с коронавирусной инфекцией отработан механизм оперативного межведомственного реагирования. Учения проходили по легенде с тремя заразившимися инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 14 февраля приостановила чартерное авиасообщение с КНР из-за угрозы распространения коронавируса.