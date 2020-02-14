Листвянка, , 08:39 — REGNUM Глава иркутского посёлка Листвянка Александр Шамсудинов задержан за незаконную выдачу разрешения на строительство в экологической зоне Байкала. Видеозапись задержания чиновника опубликована на канале следственного управления СКР по Иркутской области в YouTube.

В кадре сотрудники СКР сообщают Шамсудинову, что он задержан по подозрению в совершении преступления по статье 286 УК РФ, «Превышение должностных полномочий». Мужчина следует за правоохранителями.

Следствие выявило факт незаконной выдачи Шамсудиновым в 2017 году разрешения на строительство дома площадью более 1400 кв. м в посёлке Листвянка. Участок находится в границах Центральной экологической зоны Байкала.

«На основании выданного разрешения собственником на земельном участке возведена трёхэтажная гостиница», — уточнили в пресс-службе СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Листвянки прошли обыски.

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