Якутск, , 08:37 — REGNUM Госавтоинспекция Якутии с 14 февраля приступила к проверкам автобусов и такси, перевозящих пассажиров на коммерческой основе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В 2019 году в республике был зарегистрирован рост на 25% ДТП по вине водителей автобусов. Количество аврий увеличилось с 35 в 2018-м до 44 в 2019 году. Если в 2018 году погибших в результате ДТП не было, то в прошлом году смертей было четыре, травмированных — 38 и 70 соответственно.

«Рейды продлятся до 21 февраля. По фактам нарушений перевозчиками требований законодательства будут информироваться органы прокуратуры, а руководителям и должностным лицам автотранспортных компаний инспекторы выдадут представления об устранении причин и условий», — пояснили в ГИБДД Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть человек попали в больницу после столкновения маршрутного такси и скорой помощи 12 февраля в Брянске.