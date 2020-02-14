Салехард, , 08:32 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПГ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Следствием установлено, что деятельность сети наркоторговцев, действовавшей в регионах Уральского федерального округа, была организована через «тёмную» часть интернета, в которой обвиняемые создали магазин по сбыту наркотиков.

ОПГ, в состав которого входило 10 человек, в том числе иностранцев, осуществляло приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств.

У преступников был в наличие детальный план действий, их деятельность была устойчивой при постоянном составе, с дисциплиной, подчиненностью, чётким распределением ролей, а также с поэтапным вовлечением новых членов в группу с последующим обучением.

Против организации наркоторговцев возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). По информации следствия ими совершено более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. При задержании при них обнаружено 2,8 кг наркотических веществ.

Десять обвиняемых на данный момент заключены под стражу.