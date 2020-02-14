Москва, , 08:34 — REGNUM Россельхознадзор изъял 630 кг молока и молочной продукции, произведённой в Белоруссии, сообщило 14 февраля информационное агентство БелТА.

С 10 по 12 февраля 2020 года на выставке «Продэкспо-2020» в Москве российскими контролирующими органами была изъята продукция белорусских предприятий.

«Указанная продукция поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

Продукцию сняли с выставки, запретили её дегустацию и реализацию. Было принято решение о её изолированном хранении и дальнейшем уничтожении.

Всего в выставке планировали участвовать 78 белорусских производителей, из них молочную продукцию хотели представить 15 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию молочной продукции 32 белорусских предприятий

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