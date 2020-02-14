Москва, 14 февраля 2020, 08:34 — REGNUM Россельхознадзор изъял 630 кг молока и молочной продукции, произведённой в Белоруссии, сообщило 14 февраля информационное агентство БелТА.
С 10 по 12 февраля 2020 года на выставке «Продэкспо-2020» в Москве российскими контролирующими органами была изъята продукция белорусских предприятий.
Продукцию сняли с выставки, запретили её дегустацию и реализацию. Было принято решение о её изолированном хранении и дальнейшем уничтожении.
Всего в выставке планировали участвовать 78 белорусских производителей, из них молочную продукцию хотели представить 15 компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию молочной продукции 32 белорусских предприятий
Читайте также: Россия разрешила ввоз белорусского молока перед встречей Путина и Лукашенко