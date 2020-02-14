Благовещенск, , 08:34 — REGNUM В китайском городе Хэйхэ, который через реку Амур граничит с российским Благовещенском, зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом.

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Всего по состоянию на 14 февраля в китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Приморьем, Приамурьем, Еврейской АО и Хабаровским краем, зарегистрировано 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пишет АмурИнфо.

164 случая отмечены в столице провинции Харбине, остальные примерно равномерно распределены по крупным городам: Цзямусы, Муданьцзян, Цицикар, Дацин, Цзиси, Шуанъяшань, Цитайхэ, Хэгань, Суйхуа, в городском округе Хэйхэ отмечено 13 случаев.

Зафиксировано 11 случаев с летальным исходом: 4 в Суйхуа, 3 в Харбине, 2 в Шуаньяшане, по одному случаю в городах Дацин и Цицикар.

Как сообщало ИА REGNUM, жену и дочь переболевшего коронавирусом гражданина КНР выписали из больницы в Чите.