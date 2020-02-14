Оренбург, , 08:27 — REGNUM В Оренбурге поздним вечером 13 февраля произошел пожар в одноэтажном доме. Есть погибшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области.

По данным ведомства, пожарные приехали на место ЧП, когда дом уже был охвачен огнем. Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение и сообщение о происшествии дежурному диспетчеру.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 70 квадратных метров. Во время пожара погибли два человека.

Предварительной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем при курении.